  • USD: 37,85 - 37,91
  • EURO: 41,71 - 41,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eminem dede oldu

ABD'li ünlü rapçi Eminem'in torunu dünyaya geldi. Eminem'in kızı Hailie, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

Ekleme: 5.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 5.04.2025 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Grammy ödüllü rapçi Eminem, 52 yaşında dede oldu. Eminem'in kızı Hailie Jade Mathers, eşi Evan McClintock ile ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 29 yaşındaki Hailie, oğlunun yüzünü de paylaştı.

EMİNEM DEDE OLDU
Sahne adıyla 'Eminem' olarak tanınan Marshall Bruce Mathers, kızının hamilelik haberini klip çekimi esnasında öğrenmiş ve o anları da klibinde göstermişti. Kızına düğün hediyesi olarak malikane veren Eminem dede oldu.

Eminem dede oldu

2024 yılında evlenen Hailie ve Evan çifti, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. 29 yaşındaki Hailie, Instagram'da yaptığı paylaşımda, bir erkek bebeği olduğunu ve ona Elliot Marshall McClintock adını verdiklerini açıkladı.


Bekçiyi şehit etmişti.. İfadesinde pişkin savunma!
Cevdet Yılmaz'dan gümrük vergisi açıklaması! Türkiye'nin lehine olacak
FETÖ'cü Sedat Ocakçı'nın ifadesi ortaya çıktı! Saadet zinciriyle vurgun yapmıştı
Bayram tatilinde acı bilanço! 62 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Gazze direnişi! Üniversite öğrencilerinden katil İsrail'e karşı tepki sürüyor
CHP Faşizmi hortladı! Belediye işçilerine İmamoğlu mobbingi
Bakan Tunç duyurdu! Avukat ödemelerine yeni düzenleme
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 50 bin 669'a yükseldi
Gazze'de İsrail katliamı! Bombaların etkisiyle bedenler havaya uçtu
Bakan Yerlikaya duyurdu! 27 ilde FETÖ operasyonu
Ticaret Bakanlığı duyurdu! İStanbul Havalimanı'nda tam...
Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Çanakkale Boğazı’nda tarihi geçiş! 12 Denizaltı Şehitler için selam durdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ediyor
Bakanlık düğmeye bastı! Bebek koltuğundan elektrikli ısıtıcılara kadar o ürünler tehlike saçıyor
Çin'den Donald Trump'ın gümrük vergisi artırımına misilleme
Bakan Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: Evi dönüşen herkes mutlu, sağlam yuvalarında huzurlu
Memur ve emeklilerin 3 aylık maaş enflasyon farkı belli oldu
Vatandaşlar tepkili! CHP'li Marmaris Belediyesi 4 taşınmazını satışa çıkardı
İhracatta tarihi zirve! Bakan verileri açıkladı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

485 yıldır aynı yöntem kullanılıyor! 27 Nisan'da halka saçılacak

485 yıldır aynı yöntem kullanılıyor! 27 Nisan'da halka saçılacak

Fiyatlarda Trump etkisi! Neredeyse iki katına çıkacak

Fiyatlarda Trump etkisi! Neredeyse iki katına çıkacak

Fırından aldığı ekmekten çıktı! 'Çiğnerken hissettim ve çıkardığımda…'

Fırından aldığı ekmekten çıktı! 'Çiğnerken hissettim ve çıkardığımda…'

Görenler hayran kalıyor! 2 bin yıldır zamana meydan okuyor

Görenler hayran kalıyor! 2 bin yıldır zamana meydan okuyor

Tarihe karıştı! Instagram o özelliği kaldırdı

Tarihe karıştı! Instagram o özelliği kaldırdı