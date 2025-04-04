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Survivor yarışmacısı nişanlandı

Survivor yarışmasıyla ünlenen Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasev ile nişanlanarak evlilik için ilk adımı atmış oldu.

Ekleme: 4.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 4.04.2025 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle tanınan, 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasında birinci olarak hafızalara kazınan Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.

"'EVET' DEDİ"

Geçtiğimiz aralık ayında yakışıklı isim, yakın arkadaşı Avatar Atakan, onun eşi Serap Korkmaz ve sevgilisi Pırıl Atasev ile tatil için İngiltere'nin başkenti Londra'ya giderek sevgilisine romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu. İntepe, paylaşımına "Evet dedi" notunu düşmüştü.

Aralık ayındaki evlenme teklifi sonrası evlilik yolunda ilk resmi adım geldi. Yine yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz, ikiliyi yalnız bırakmadı.

Nişanlanan çift, mutlu anlarını da Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.

Survivor yarışmacısı nişanlandı
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