İki anlaşmayla milyonlar kazandı!

Şu sıralar rol aldığı dizi için Kapadokya ve İstanbul arasında adeta mekik dokuyan Hafsanur Sancaktutan, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.Sık sık özel hayatıyla da konuşulan Hafsanur Sancaktutan, oyuncu Kubilay Aka ile olan birlikteliğiyle de dikkat çekiyor.30 MİLYON TL KAZANDIBu yıl bir saç bakım markası ve bir deri markasının yüzü olan güzel oyuncunun, sadece bu iki anlaşmadan tam 30 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.Sancaktutan, bir dergiye verdiği röportajda ise 2024 yılına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu:“Hayatımda terslikler devam ederken her şey toparlandı. Hayatıma bana değer veren biri girdi. Başarıyla giden bir dizide başrol oynuyorum. Şükrediyorum.”