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Eski sevgilisiyle buluştu!

Yasemin Kay Allen, eski sevgilisi FBI çalışanı Erdal Kaya'nın yanına gitti. Bu buluşmadan sonra ikilinin yeninden beraber oldukları iddia edildi.

Ekleme: 4.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 4.04.2025 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Ekranların güzel kadınlarından oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı.

Sevgilisi Erdal Kaya ile aşkı kısa süren Yasemin Allen, o dönem ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmıştı.

Erdal Kaya ile yaşadığı aşktan sonra hayatına birini almayan 35 yaşındaki güzel oyuncu sürpriz yaptı.

"KAFA DAĞITMA ZAMANI"

Instagram'da Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya, Yasemin Kay Allen'ın, ABD'ye geldiğini paylaştı. Kaliforniya'ya giden Allen'ın fotoğrafını paylaşan Kaya, 'Biraz kafa dağıtma zamanı' notunu düştü.

Bu ziyaret, ikilinin yeniden aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi.

Eski sevgilisiyle buluştu!
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