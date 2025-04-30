Şarkıcı Güllü'nün akılalmaz değişimi!

90'ların unutulmaz sesi şarkıcı Güllü, değişimiyle gündem oldu.Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor ve Kopamam Senden şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı Güllü, çok değişti.Yıllar önce mide küçültme ameliyatı olan Güllü, kilo vermeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, verdiği kilolarla genç kızlara taş çıkartıyor.70 KİLO VERDİAmeliyatın ardından beslenme şeklini tamamen değiştiren 49 yaşındaki Güllü, toplamda 70 kilo verdi.Adeta bir deri bir kemik kalan Güllü'nün son halini görenler ise tanımakta güçlük çekiyor.