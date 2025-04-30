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Şarkıcı Güllü'nün akılalmaz değişimi!

Toplamda 70 kilo veren ünlü şarkıcı Güllü'nün son halini gören gözlerine inanamıyor.

Ekleme: 30.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
90'ların unutulmaz sesi şarkıcı Güllü, değişimiyle gündem oldu.

Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor ve Kopamam Senden şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı Güllü, çok değişti.

Yıllar önce mide küçültme ameliyatı olan Güllü, kilo vermeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, verdiği kilolarla genç kızlara taş çıkartıyor.

70 KİLO VERDİ

Ameliyatın ardından beslenme şeklini tamamen değiştiren 49 yaşındaki Güllü, toplamda 70 kilo verdi.

Adeta bir deri bir kemik kalan Güllü'nün son halini görenler ise tanımakta güçlük çekiyor.

Şarkıcı Güllü'nün akılalmaz değişimi!
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