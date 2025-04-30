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Ferdi Tayfur'un miras davası sürüyor!

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması Marmaris'te görüldü.

Ekleme: 30.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan ve 4 Ocak'ta toprağa verilen Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesi tartışma yaşamıştı.

Vasiyetnin açılması davasının ikinci duruşması Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.

Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı. Duruşmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da yer aldı.

Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu. Mirasçılar ve avukatlar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi.

Ferdi Tayfur'un miras davası sürüyor!

28 MAYIS'A ERTELENDİ

Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti.

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.

5 ÇOCUK VAR

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor. Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı ve Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı.

TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI

Sanatçı, Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikanlı eşi oldu. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988’de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı, daha sonra ayrıldı.
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