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Dansçılara tacizi affetmedi!

Hadise'nin çalıştığı dans okulu, taciz ve mobbing iddialarıyla gündeme geldi. İddiaları araştıran Hadise, konser koreografı Ömer Yeşilbaş ile yollarını ayırdı.

Ekleme: 30.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Ünlü bir dans okulunda geçtiğimiz günlerde patlak veren taciz ve mobbing iddialarının ardından Hadise harekete geçti.

Konser şovlarının koreografisini dans okulunun kurucusu Ömer Yeşilbaş ile yapan Hadise, bu iddialar sonrası yaptığı hamleyle dikkat çekti.

TACİZ İDDİASI

Posta'nın haberine göre, geçen günlerde bu okulda eğitim gören bazı dansçılar, uğradıkları tacizi ve mobbingi sosyal medya üzerinden ifşa etti.

HADİSE TACİZİ AFFETMEDİ

Hadise de kendisiyle birlikte sahne alan çalışan dansçılarını arayıp, iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

Birkaç dansçı taciz iddialarını doğrulayınca Hadise de bunun üzerine Ömer Yeşilbaş ile ilişkisini sonlandırdı.

Dansçılara tacizi affetmedi!
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