Meşhur çiftten taraftara müjde

2 çocuğunun annesi Wanda Nara’dan boşanan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez aşkı doludizgin devam ediyor.Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte İtalya'nın popüler şehri Milano'ya tatile gitmişti. Icardi - Suarez çifti, tatilden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.Aşk paylaşımlarına devam eden çiftten yeni fotoğraflar geldi. Suarez, futbolcu sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram’dan yayınladı. Çifte binlerce yorum yapıldı."YENGE ADAMI YOLLA"Gelen yorumların çoğu da Galatasaray taraftarındandı. China Suarez’e Instagram’dan ‘Yenge adamı antremana yolla, seni bırakamıyor’ diyerek baskı yaptılar.China Suarez bunun üzerine önceki gün Icardi’nin antrenman yaparken pozlarını paylaşıp ‘Gelecek sezon için hazırlıklara başladı’ mesajını verdi.