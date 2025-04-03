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Hande Yener'den hayranına tepki

Türk pop müziğinin sevilen ve güçlü seslerinden biri olan Hande Yener, Kıbrıs konserinde hayranlarını uyardı.

Ekleme: 3.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 3.04.2025 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
İddialı kombinleriyle ve alışılmışın dışındaki sahne kıyafetleriyle sık sık eleştirilerin odak noktası olan Hande Yener, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı.

HANDE SİNİRLENDİ

Hande Yener, şarkılarını söylerken zaman zaman sahneden inip, seyircilerin arasına girip onlarla fotoğraf çektirdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Hande Yener, bir hayranıyla ile girdiği diyalog ile de dikkat çekti.

Hande Yener, kendisine "Abla" diye seslenen bir hayranına kayıtsız kalmadı. Yener, erkek hayranına dönüp "'Abla' demek yasak. Abla kelimesini kullanmıyoruz." diyerek gülümsedi.

Hande Yener'den hayranına tepki

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