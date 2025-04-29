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Son halini görenler şaşırdı!

Zayıflığı dikkat çeken ekranların gelin adayı Cansel Çördük, ceketinin içine hiçbir şey giymeden poz verdi.

Ekleme: 29.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, yarışma süresince Eser West ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulmuştu.

ARDA TURAN'LA MESAJLAŞTI

Programdan sonra eski futbolcu Arda Turan’la olan özel mesajlaşmaları da gündeme gelince adından sıkça söz ettiren Çördük, Türkiye'yi terk ederek Amerika'da yeni bir hayat kurdu.

Şimdilerde ABD'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Çördük, son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çekti.

Oldukça zayıflayan Cansel, içine hiçbir şey giymeden ceketiyle poz verdi.

Son halini görenler şaşırdı!

"KUM SAATİ GİBİYİM"

Daha önce vücuduna yönelik yapılan yorumlara açık yüreklilikle cevap veren Cansel, “Arkadaşlar aranızda bazen ‘basenlerin çıkmış’, ‘kalçan, göğsün büyümüş’ diyenler var. Olabilir, seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi, çok seviyorum kadın olarak.” ifadeleriyle kendine olan güvenini dile getirmişti.

Son halini görenler şaşırdı!
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