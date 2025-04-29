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Mert Yazıcıoğlu sakallarını kesti!

5 Mayıs'ta final yapmaya hazırlanan Kızıl Goncalar'ın oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, hemen imaj değiştirdi.

Ekleme: 29.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Ekranın sevilen dizilerinden Kızıl Goncalar, seyircilerine veda etmek için gün sayıyor.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı gibi isimleri bir araya getiren Kızıl Goncalar, 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümle final yapacak.

Dizinin final kararının ardından Cüneyd karakteriyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, imajını hemen yeniledi.

Mert Yazıcıoğlu sakallarını kesti!

SAKALLARDAN KURTULDU

Dizinin Naim Efendi'si Mert Turak'tan sonra yakışıklı isim de hemen saç ve sakallarını kesti.

Yazıcıoğlu'nun yeni görünümü ise sosyal medyayı salladı. Yakışıklı oyuncuya takipçileri beğenilerini dile getirdi.

Mert Yazıcıoğlu sakallarını kesti!
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