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Kızılcık Şerbeti oyuncusuna benzetildi

Konser için Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Jennifer Lopez son tarzıyla adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü şarkıcının baş aksesuarı fena dile düştü.

Ekleme: 29.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde eski aşkı Ben Affleck'i boşanmasıyla konuşulan Jennifer Lopez, hem paylaşımları hem de özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor.

SAÇ AKSESUARINA YORUM YAĞDI

Türkiye'deki hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Lopez, şimdi de son seçimiyle adından söz ettirdi. Pembe bir takım giyen Jennifer Lopez'in saç aksesuarı dile düştü.

Kızılcık Şerbeti'nin Firaz'ının annesi Asude Hanım'a benzetilen JLO'ya yorum yağdı.

‘JLO Live In 2025’ adını verdiği turne kapsamında Türkiye'ye gelecek olan JLO'nun konser bilet fiyatları dudak uçuklatmıştı.

İstanbul Yenikapı Festivalpark’taki konserin bilet fiyatları 12 bin 795 TL’den başlayıp VIP biletler için 230 bin TL’ye kadar çıkıyordu. Antalya’daki konserin biletleri ise 30 bin 783 TL ile 71 bin 714 TL arasında değişiyordu.

Kızılcık Şerbeti oyuncusuna benzetildi

Kızılcık Şerbeti oyuncusuna benzetildi
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