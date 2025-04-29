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Aile fotoğraflarına beğeni yağdı

1 Nisan'da anne-baba olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü çiftin oğulları Fikret Hakan'la verdikleri aile pozu çok sevildi.

Ekleme: 29.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
İtalya'da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın bebek beklediği öğrenilmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra bebeklerini kucaklarına alan ünlü çiftten yeni kareler geldi.

Gözlerden uzakta olmayı tercih eden Kaan Yıldırım, "Bunlar biraz özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Biraz öyle duygular. Anne-babalar anlar. Yüksek heyecanlar. İsteyen herkese nasip olsun! Ben doğum anında da Pınar'ın yanındaydım, ikisi de sağlıklı." açıklamasında bulunmuştu.

Aile fotoğraflarına beğeni yağdı

ARTIK AİLE FOTOĞRAFLARI GELİYOR

Ancak Pınar Deniz kural bozdu ve ilk pozlarını paylaştı.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından oğulları Fikret Hakan'ın ilk fotoğraflarını paylaşınca kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kaan Yıldırım, eşinin paylaşımına kalp emojisi koydu.

Aile fotoğraflarına beğeni yağdı
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