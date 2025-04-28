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Melek Mosso'dan 'estetik' açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda kod adını açıklayan Melek Mosso, bu defa estetikleriyle ilgili konuştu.

Ekleme: 28.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
"Hayatım Kaymış", "İlletim" ve "Yeri Var" gibi şarkılarla tanınan Melek Mosso, yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem oluyor. 36 yaşındaki Melek Mosso, önceki akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde sahneye çıktı.

"ASLA YAPTIRMAYACAĞIM"

Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı, "Estetik ile ilgili eşim (Serkan Sağdıç) cerrahi dokunuş sevmiyor. Bana ‘Kepçe kulaklarını düzelttir’ diyen çok. Asla yaptırmayacağım." dedi.

Mosso, sıkı ve dolgun kalçalara sahip olmak için iki yıl önce poposuna silikon taktırmıştı.

Melek Mosso'dan 'estetik' açıklaması
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