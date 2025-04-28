Hastalığı yüzünden 25 kilo verdi!

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, verdiği kilolarla konuşuluyor. Uzun süredir kilo almasına neden olan Cushing Sendromu ile mücadele ettiği öğrenilen ünlü oyuncu 25 kilo verdi.FİT OLDUVücudun fazla kortizon üretmesiyle ortaya çıkan bu rahatsızlığın, sanatçının kilo kontrolünü zorlaştırdığı ortaya çıktı.AMELİYATTAN SONRAKİ HALİGeçirdiği ameliyat sonrası bu rahatsızlıktan tamamen kurtulan usta oyuncu, fit görünümüyle beğeni topladı.Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Türkan Şoray'ın son haline yorum yağdı. Sosyal medyada; 'Hiç yaşlanmıyor', 'Bu nasıl güzellik' gibi yorumlar yapıldı.