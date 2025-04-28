  • USD: 38,37 - 38,44
  • EURO: 43,53 - 43,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hastalığı yüzünden 25 kilo verdi!

Yeşilçam'ın yıldızı usta oyuncu Türkan Şoray verdiği kilolarla gündem oldu. 25 kilo veren Şoray, yeni görüntüsüyle beğeni topladı.

Ekleme: 28.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, verdiği kilolarla konuşuluyor. Uzun süredir kilo almasına neden olan Cushing Sendromu ile mücadele ettiği öğrenilen ünlü oyuncu 25 kilo verdi.

FİT OLDU

Vücudun fazla kortizon üretmesiyle ortaya çıkan bu rahatsızlığın, sanatçının kilo kontrolünü zorlaştırdığı ortaya çıktı.

AMELİYATTAN SONRAKİ HALİ

Geçirdiği ameliyat sonrası bu rahatsızlıktan tamamen kurtulan usta oyuncu, fit görünümüyle beğeni topladı.

Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen Türkan Şoray'ın son haline yorum yağdı. Sosyal medyada; 'Hiç yaşlanmıyor', 'Bu nasıl güzellik' gibi yorumlar yapıldı.

Hastalığı yüzünden 25 kilo verdi!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'jammer' açıklaması
Putin ateşkes ilan etti
Avrupa'da enerji krizi
Ulaşım yapıları depreme hazır! Bakan Uraloğlu detayları paylaştı
CHP'li dört belediyeye terör soruşturması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarr
MSB açıkladı: Yunanistan ile Selanik'te görüşmeler gerçekleşiyor
KIZILELMA’dan tarihi uçuş! Dünyaya KKTC mesajı! İsrail'i de titretecek
Emekli için kritik tarihler: İkinci ikramiyede 'yeni emekli farkı' detayı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Trakya'da doğalgaz heyecanı: Şimdi yeni hedef kaya gazı
CHP'li Bornova Belediyesi tarafından Abide-i Hürriyet Meydanı açıldı
Dünya Kupası'na Türk imzası! Hedef 1 milyon ton
Gazze'de açlık en fazla çocukları etkiliyor
Sırrı Süreyya Önder'in son durumu: Refleksleri azaldı
Özgür Özel’in şovuna, çiftçilerden tokat gibi yanıt! “Mitingdeki traktörler, devletin çiftçiye sağladığı desteklerin göstergesi”
Samsun'da yaşanan heyelanla ilgili soruşturma başlatıldı
ABD Yemen'de gözaltı merkezini vurdu: En az 30 göçmen öldü
8 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 169 şüpheli yakalandı
İstanbul Valisi Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı
Yeni haftada hava nasıl olacak

Yeni haftada hava nasıl olacak

YouTube'a yeni özellik: Arama sonuçlarına yapay zeka geliyor

YouTube'a yeni özellik: Arama sonuçlarına yapay zeka geliyor

Google'ın Gemini planları: Arabalara ve diğer cihazlara geliyor

Google'ın Gemini planları: Arabalara ve diğer cihazlara geliyor

Kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor! Nesli tehlike altında

Kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor! Nesli tehlike altında

Deprem uzmanından tedirgin eden açıklama! İki ay içerisinde…

Deprem uzmanından tedirgin eden açıklama! İki ay içerisinde…

Yeni yönetmelik resmen yürürlükte! Ameliyatlarda artık zorunlu olacak

Yeni yönetmelik resmen yürürlükte! Ameliyatlarda artık zorunlu olacak