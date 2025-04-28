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Can Yaman'dan manidar paylaşım!

Dizisi yayından kaldırılan Can Yaman'dan manidar paylaşım geldi. Papa'yı paylaşan Yaman'a yine yorum yağdı.

Ekleme: 28.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde bir İtalyan medya organına verdiği röportajda kendisine yöneltilen “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna düşünmeden “İtalya” yanıtını veren Can Yaman'ın bu yanıtı sonrası tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Son olarak 'El Turco' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Can Yaman, Türkiye'den gelen haberle sarsıldı.

İtalya'yı seçmesiyle gündem olan Yaman'ın yeni dizisi, yayınlandığı dijital platform tarafından yayından kaldırıldı.

"CESUR OL"

Can Yaman, konuyla ilgili sessizliğini Papa'nın sözleriyle bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu; "Doğru olanı yapmak istiyorsan, akıntıya karşı gitmekten korkma. Cesur ol" mesajıyla dikkat çekti.

Can Yaman'dan manidar paylaşım!
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