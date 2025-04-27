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Hande Erçel'den tatil pozu

Hakan Sabancı ve Hande Erçel, yaz sezonunu Maldivler'de açtı. Sıcak havanın tadını çıkaran çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 27.04.2025 - 16:25 Güncelleme: 27.04.2025 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrıldığı iddia edildi.

Erçel, ayrılık iddialarının ardından soluğu Maldivler'de aldı.
Erçel'e "ayrıldıkları" söylenilen sevgilisi Hakan Sabancı da eşlik etti.
Şimdilerde İki Dünya Bir Dilek adlı filmde başrolde yer alan Hande Erçel, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

FOTOĞRAFLARDA HAKAN SABANCI DA VARDI
Hint Okyanusu'nda şnorkelle dalış yapan Hande Erçel, suyun altında çekilen fotoğraflarını da yayınladı. Sualtı dünyasının güzelliklerini yakından gören ünlü ismin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Hande Erçel, daha sonra tatilinden yeni kesitleri takipçileriyle paylaşarak fotoğraflarında sevgilisi Hakan Sabancı'ya da yer verdi.


Hande Erçel'den tatil pozu

AYRILIK İDDİALARINA SON NOKTA
Hande Erçel, böylelikle tatilde sevgilisiyle birlikte olduğunu gözler önüne sererek haklarındaki ayrılık iddialarına son noktayı koymuş oldu.

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