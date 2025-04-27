Gülümseten pantolon karışıklığı

Derya Uluğ ilginç bir paylaşım yaptı.Sevgilisi ile seyahate çıkan Uluğ, İstanbul Havalimanı'nda bir video çekti.Sevgilisi Asil Gök ile birlikte sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adlarından söz ettiren Uluğ, bu kez gülümsetti.Derya Uluğ, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla, sevgilisinin terziye bıraktığı pantolonların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pantolonlarıyla karıştığını duyurdu.Uluğ, bu durumu sevgilisi Asil Gök'ü etiketleyerek "Ancak senin başına gelebilirdi" notuyla takipçileriyle paylaştı.