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Gözyaşlarına boğuldu

Geçen hafta annesi Neşe Tevetoğlu'nu toprağa veren Megastar Tarkan, Avrupa turnesine Stuttgart konseriyle devam etti. Megastar, annesinin vefatının ardından çıktığı ilk konserde zor anlar yaşadı.

Ekleme: 27.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
16 Nisan’da annesini kaybeden ve bu büyük acıyı yüreğinde taşıyan Tarkan, Avrupa turnesinin ilk konserinde duygusal anlar yaşadı. Seyirciler ise alkışları ve destekleriyle Tarkan’a moral verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Turnesine kaldığı yerden devam etmek zorunda kalan Tarkan, ilk sahne deneyiminde duygusal anlar yaşadı. Özellikle annesinin en sevdiği şarkıyı seslendirmek istediği an gözyaşlarına hakim olamayan sanatçıya seyircilerden büyük destek geldi. Salondaki izleyiciler alkışlarıyla Tarkan’a moral verirken, duygusal anlar konserin en unutulmaz anlarından biri oldu.


Gözyaşlarına boğuldu

"ANNE KAYBI İÇTE YANAN HAR BİR ATEŞ”
Neşe Tevetoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş, Tarkan turnesini yarıda keserek İstanbul’a gelmişti. Annesini gözyaşları içerisinde toprağa veren Tarkan, yas sürecinde yaptığı paylaşımda duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."
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