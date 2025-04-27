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Alişan'dan Çağla Şıkel'e gönderme!

Çağla Şıkel'in sosyal medyada gündem olan kahvaltısı sonrası Alişan, esprili bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 27.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:39 / Editör: Ozge Selin
Fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağla Şıkel, kahvaltısıyla gündem oldu.

Şıkel, geçtiğimiz ay paylaştığı kahvaltı tabağıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medya hesabında zaman zaman yediklerine yer veren Şıkel, "kahvaltı" notuyla paylaşım yaptı.

KURUYEMİŞ VE İLAÇLARLA KAHVALTI
Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağının kuruyemiş ve ilaçlardan oluşması ise herkesi şaşırttı.

"SANKİ KURBAĞA BACAĞI YEMİŞİM"
Kahvaltısı gündem olan Çağla Şıkel, konuyla ilgili "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Akşam çok geç yemek zorunda kalmıştım. Bazen her sabah kalktığında aç uyanmazsın ve canın kahvaltı etmek istemeyebilir. Öyle günlerde öğün atlayarak kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor.
Her sabah vitamin alıyorum yaşım gereği de. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Ama tabii altını doldurmadım. Denge meselesi olduğunu düşünüyorum." demişti.


Alişan'dan Çağla Şıkel'e gönderme!

ALİŞAN'DAN GÖNDERME
Alişan'dan yakın arkadaşı Çağla Şıkel'e kahvaltı göndermesi geldi.
Sabah saatlerinde kavurmacıya giden Alişan, şu ifadeleri kullandı:
"Guducuğum, geçen gün bir sabah kahvaltısı paylaşmıştın. Çok kıskandım seni, ben de sana bir sabah kahvaltımı göndermek istiyorum. Sakarya, Adapazarı'ndayım. Saat 9 şu anda, sabah kahvaltımı kavurmayla yapıyorum. Ne dersin sağlıklı mı?"

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