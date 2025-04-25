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Aşıkların romantik pozlarına beğeni yağdı

Magazin düyasının dikkat çeken aşıklarından Birce Akalay ile Hakan Kurtaş çifti Barseleno'ya gitti.

Ekleme: 25.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Güzel oyuncu Birce Akalay, özel hayatıyla da sık sık gündemde. Meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Akalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce yaşadığı aşklarda bir türlü mutluluğu bulamayan Akalay, uzun süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile birlikte.

Yoğun iş tempolarından fırsat buldukça tatile çıkan ikili şimdilerde Barselona'da takılıyor. Sevgilisiyle verdiği romantik pozları zaman zaman sosyal medya hesabından yayınlayan Birce Akalay, tatillerinden kareleri de yayınlamayı ihmal etmedi.

"GÜLÜMSEMEK İÇİN NEDEN BULMAK"

Çimenlere uzanan sevgilisinin sırtına yatarak poz veren Birce Akalay, o anları "Sükunete kısa bir kaçış, sadece gülümsemek için küçük bir neden bulmak için" notuyla yayınladı.

Aşıkların romantik pozlarına beğeni yağdı

Aşıkların romantik pozlarına beğeni yağdı

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