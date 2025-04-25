Afra Saraçoğlu'ndan açıklama!

Ekrana yeni veda eden Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anılmıştı.Güzel oyuncu ve Okan Buruk beraber yemeğe çıktığı iddia edilmişti. Beraber yemek yedikleri iddiası aşk söylentilerini de beraberinde getirmişti.Önceki gün görüntülenen Afra Saraçoğlu ise hakkındaki aşk iddialarına çok sinirlendi ve muhabirlerin 'Çıkan haberlerle ilgili ne söyleyeceksiniz?' sorusuna kızarak ''Benim çıkan haberlerden hiç haberim yok. Ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz, öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar!'' diyerek yanıt verdi.