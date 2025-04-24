Tolgahan Sayışman kötü haberi verdi

En son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde oynayan Sayışman, sevenlerini üzen bir haberle gündemeg eldi.Yaklaşık 2 sezondan beri televizyon dizilerinde rol almayan oyuncunun babasının sağlık sorunlarıyla ilgilendiği ortaya çıktı.Son yıllarda internet yapımlarına yönelen 43 yaşındaki oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla babasının çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak olarak yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.Babasının iyileşme sürecine girdiğinin de mutluluğunu paylaşan Sayışman, bu süreçte kendisine ve ailesine destek olanlara ve sağlık ekiplerine teşekkürlerini şu sözlerle iletti:

Babam, geçirdiği kalp spazmı ve sonrasında gelişen çoklu organ yetmezliği ile Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı.Şükürler olsun ki artık iyileşme sürecine girmiş bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte ilk ve hayati müdahaleyi gerçekleştiren Beykoz Devlet Hastanesi doktorlarına, ardından naklini gerçekleştirdikten sonra bu hassas dönemi en iyi şekilde atlatmamıza vesile olan, yoğun bakım sürecini titizlikle yöneten Kalp Doktoru Sena Sert Şekerci başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.'