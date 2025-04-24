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Beyaz Gazete
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O karelere yorum yağdı!

İki ünlü oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Atlas bebekle Paris'e gitti. Ünlü çiftin aşk dolu karelerine yorum yağdı.

Ekleme: 24.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat ile Ağustos 2020'de nikah masasına oturmuştu.

Aile olmak için hızlı davranan çift, geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu.

Hamilelik sürecinde sık sık objektif karşısına geçen Zeynep Tuğçe Bayat, aynı zamanda oğlu Atlas için de Instagram hesabı da açmıştı.

O karelere yorum yağdı!

"SENİ SEVİYORUM"

Ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Minik bebekleri Atlas ile birlikte şehrin sokaklarını adım adım gezen Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti, Instagram'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Bayat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara "Seni seviyorum" notunu düştü.

O karelere yorum yağdı!

BEBEKLE İLK TATİL

Tatil karelerine çiftin takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

O karelere yorum yağdı!
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