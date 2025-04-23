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Takipçilerini korkutan haber!

Yasemin Şefkatli ile şarkıcı İdo Tatlıses'in 1 yaşındaki oğulları gözündeki problem nedeniyle bu hafta ameliyat olacak.

Ekleme: 23.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Bazı çocuklarıyla yaşadığı problemlerle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Sosyal medyada fenomen olan Yasemin Şefkatli, son olarak yeni bir haberi sevenleriyle paylaştı.

"AMELİYAT OLUYORUZ"

Hastaneye gidip oğluna tahlil yaptıran Şefkatli, sosyal medya hesabından son durumu duyurdu. Fenomen, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" notuyla ikizlerin ameliyat olacağını paylaştı.

Yasemin Şefkatli, benzer sorunu yaşayan takipçisine de yanıt verdi:

"Öncelikle her zaman doktor kontrolü şart, tabii ki göz masajı vs. denediğimiz şeyler dışında şu süreci sağlıkla bitirelim, ben de kendi açımdan gözlemlerimi anlatırım merak etmeyin."

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