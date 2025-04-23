Mekanda para saçtı!

‘Havhavhav’ isimli şarkısıyla eleştirilen Rapçi Lvbel C5, bir mekanda doğum günü için parti verdi. Ünlü isim, oradaki saz ekibiyle çok kendi şarkısını söyledi.

2025 yılında başarılı projelere imza atan, ödüller alan Lvbel C5 müzik listelerini şarkılarıyla altüst etti.Adını en tepelere yazdırmayı başaran rapçi Lvbel C5’i Türkiye'de artık neredeyse tanımayan yok. Ünlü rapçinin şarkılarıyla yurt dışında bile video yayınlar yükleniyor.HAV HAV'I SÖYLEDİHem klipleri hem şarkı sözleriyle gündemden düşmeyen genç rapçi, özellikle ‘Havhavhav’ isimli parçasıyla sosyal medyada adeta infial yarattı.Ünlü şarkıcı, yeni yaşına Beşiktaş Farazi Bosphorus'da girdi. Yakın arkadaşları ile pasta kesen ve kutlama yapan Lvbel C5, sazcılara para saçmayı da ihmal etmedi! ‘Havhavhav’ şarkısını söylemeyi ihmal etmedi.