Hadise pankartı beğendi!

Ünlü sanatçı Hadise hem iş hem özel hayatıyla hep gündemde. Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ve yönetmen Şenol Sönmez ile yakın tarihte ayrılan Hadise, bu kez Stuttgart'ta sahneye çıktı.EN BÜYÜK HAYALSarı saçlarına tekrar geri dönen Hadise'nin konserde bir pankart dikkatini çekti. Bir kadın hayranının tuttuğu pankartta, 'En büyük hayalim Hadise'ye sarılmak' yazıyordu.Instagram hesabından o anları paylaşan Hadise hayranının o talebini kırmadı.Sahneye çağıran Hadise, beraber fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.