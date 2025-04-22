Ünlü oyuncu ekranlara döndü

51 yaşındaki ünlü manken Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.Güzel oyuncu, evliliğini bitirdikten sonra müzisyen Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlamıştı.Onan'dan hayranlarını sevindiren yeni bir haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Arzum Onan, 16 yıl sonra yeniden oyunculuğa adım attı. Güzel oyuncu, "Bi Umut" adlı sinema filminde başrol oynayarak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.Gerçek bir hayat hikâyesinden ilham alınan filmde Onan, kadınlar arası dayanışmayı ön plana çıkartan 'Fatma' karakterine hayat verecek.Set öncesinde sevgilisi Orkan Özkan ile Bangkok’a tatile giden Arzum Onan, yeni projesi için bol bol enerji topluyor