Tören tarzıyla tam not aldı

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Nare Albora' karakteri ile adından söz ettiren Sahra Şaş, makyajı ve kıyafetiyle tam not aldı. Q

Son dönemin en sevilen dizilerinden Uzak Şehir oyuncuları, önce akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Geceye dizinin Nare'si Sahra Şaş, güzelliğiyle damga vurdu.Saçı, makyajı ve siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle bakışları üzerine toplamayı başaran Sahra Şaş, bu haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Şaş'ın ödül töreninden görüntüleri takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme soysal medyada yorum yağdı.