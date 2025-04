İstenen ceza belli oldu

Babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan hakkında, 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sansar Salvo lakaplı Ekin Can, babasını darbetti.



O anları da sosyal medyadan paylaşan Can, herkesi şoke etmişti.



Babasını darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 15 Nisan'da sevk edildiği mahkemece 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan tutuklanan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın soruşturması tamamlandı.



BABASI ŞİKAYETÇİ OLDU



Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekin Can Arslan'ın çıkan tartışmada babasını darbettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşması ve babası Gazi Arslan'ın darbedildiğini öne sürerek, şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı. Ayrıca sanığı babasının göğüs bölgesine vurarak darbettiği anlatıldı.



SUÇUNU KABUL ETTİ



Sanık Arslan, soruşturma aşamasında alınan savunmasında ise suçunu ikrar ettiği ve mağdur babanın adli tıp raporunda, yaralanmasının basit tıbbı müdahale ile giderilecek ölçüde olduğu belirtildi.



HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI



Ekin Can Arslan hakkında, 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk celse 7 Mayıs Çarşamba Günü görülecek.