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Afra Saraçoğlu imaj değiştirdi!

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, dizisi Yalı Çapkını ekranlara veda eder etmez imajını yeniledi.

Ekleme: 22.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
101. bölümde final yapan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, gündemden düşmeyen isimlerden.

RADİKAL DEĞİŞİM

Saraçoğlu, finalden hemen sonra yenilenmeye karar verdi.

Kahverengi saçlarına veda eden Saraçoğlu'nun radikal imaj değişikliği sosyal medyada olay yarattı.

Saçlarının rengini açan güzel oyuncu, sarışın haliyle beğeni topladı. Hayranları yeni karelerin altına yorum yağdırdı.

Afra Saraçoğlu imaj değiştirdi!
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