Zayıflama sırrını anlattı

Türkiye müzik camiasının güçlü seslerinden biri olan Işın Karaca, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı.Ünlü şarkıcı, tercih ettiği beyaz elbisesiyle beğeni topladı. 6 ay içerisinde 25 kilo veren Karaca, 'Nasıl zayıfladınız?' sorusuna da yanıt verdi.“En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli” yanıtını verdi.Şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti:"Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım.En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş."