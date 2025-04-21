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Zayıflama sırrını anlattı

Geçtiğimiz akşam Kıbrıs Girne'de bulunan bir mekanda sahne alan şarkıcı Işın Karaca, fit halleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, zayıflama sırrını paylaştı.

Ekleme: 21.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Türkiye müzik camiasının güçlü seslerinden biri olan Işın Karaca, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı.

Zayıflama sırrını anlattı

Ünlü şarkıcı, tercih ettiği beyaz elbisesiyle beğeni topladı. 6 ay içerisinde 25 kilo veren Karaca, 'Nasıl zayıfladınız?' sorusuna da yanıt verdi.

Zayıflama sırrını anlattı

"KEYFİM ÇOK YERİNDE"
“En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli” yanıtını verdi.

Zayıflama sırrını anlattı

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"
Şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım.

En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş."

Zayıflama sırrını anlattı



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