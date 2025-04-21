  • USD: 38,00 - 38,07
  • EURO: 43,21 - 43,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sette kaza geçirmişti! İşte son hali

Ayağını burkan oyuncu Aras Bulut İynemli, acilen ameliyata alınmıştı. Hayranlarını endişelendiren ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Ekleme: 21.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
'Deha' dizisinde başrol olan Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz haftalarda dizinin aksiyon sahnesi çekilirken sette kaza geçirmiş ve ayak bileğini burkmuştu.

AMELİYAT OLDU

Ünlü oyuncuyu apar topar hastaneye kaldırmışlardı. Ameliyat olan İynemli'nin bir süre dinleneceği ve sete ara vereceği ortaya çıkmıştı. Ünlü ismin yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle senaryo da ona göre şekillenmişti.

Ameliyatlı haliyle setlere geri dönen ünlü isim, son olarak kontrol için hastaneye gitti. Aras Bulut, o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

İynemli ameliyat sonrasında; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." demişti.

Sette kaza geçirmişti! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye
CHP soruşturmasında ifadeler devam ediyor: CHP Parti Meclis üyeleri şüpheli olarak ifade verdi
Sırrı Süreya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi! Hayati risk yüksek
Fahrettin Altun’dan sosyal medyada ekonomi manipülasyonu uyarısı
ABD merkezli gazeteden çarpıcı analiz: Küresel arenada oyun kurucu Türkiye! ‘PKK/YPG'yi müttefik görmek provokasyondur’
Papa Francis hayatını kaybetti
Murat Kurum duyurdu: İzmit Körfezi’nde dip temizliğinin ilk etabı tamamlandı
Sahte diploma soruşturması genişliyor! 28 kişi ifadeye çağırıldı
DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu
Trabzon'da 25 araçlı zincirleme kaza: 12 yaralı
ABD'li profesörden Rümeysa ÖZtürk'e destek! Açlık grevine başladı
Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu şüpheli oldu! 30 yıllık çalışma arkadaşına 'ihanet' sorgusu
Taslak hazır: Ücretli doğum izni bir yıla çıkarılıyor
Yeni keşif yükleniyor! Bakan Bayraktar açıkladı
Sosyal denge tazminatını ödeyemez hale geldiler! 4 taşınmaz daha satılıyor
Dev operasyon! 566 şüpheli tutuklandı
Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…
İmamoğlu'nun rüşvet tarifesini deşifre oluyor! Ruhsat için villa, iskan için 4 daire.
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 51 bin 240'a yükseldi
AK Parti MKYK bugün toplanacak! Masadaki en önemli konu terörsüz Türkiye
Dikkat: Meteoroloji uyardı... Bu kentlere bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak!

Dikkat: Meteoroloji uyardı... Bu kentlere bardaktan boşalırcasına yağmur yağacak!

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni yasa yürürlüğe girdi: Oralarda fotoğraf çekene hem para hem hapis cezası geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni yasa yürürlüğe girdi: Oralarda fotoğraf çekene hem para hem hapis cezası geliyor

Reels deneyiminde devrim! Instagram'ın yeni özelliği tanıtıldı

Reels deneyiminde devrim! Instagram'ın yeni özelliği tanıtıldı

WhatsApp'a yeni özellik! Mesajlar anında çevrilecek

WhatsApp'a yeni özellik! Mesajlar anında çevrilecek

İlk kez bu kadar net görüntülendi! İşte yeni tasarımı...

İlk kez bu kadar net görüntülendi! İşte yeni tasarımı...

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Deste fiyatı 300 TL'yi buldu

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Deste fiyatı 300 TL'yi buldu