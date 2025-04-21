Hastaneden açıklama yaptı!

TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanmıştı.Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) hastaneye kaldırılmıştı.Sağlık durumu merak edilen Atan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, sağ kaburgasında şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut olduğunu belirtti.Atan, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:"Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla dren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim."