Askere gitmişti, ilk fotoğraf geldi!

Vatani görevini yerine getirmek için Hatay, İskenderun'a giden Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'den yeni fotoğraf geldi.

Ekranların beğenilen dizilerinden Yalı Çapkını 101. bölümüyle final yaptı.Dizide üç sezon boyunca Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizisi biter bitmez vatani görevini yerine getirmek için Hatay İskenderun'a gitti.Bedelli askerlik yapan ve günler önce birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi.27 yaşındaki ünlü oyuncunun komutanının paylaştığı iddia edilen fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.