Özcan Deniz'den flaş mesaj!

Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme geliyor.Deniz, annesi Kadriye Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı.Daha sonra anjiyo olan Deniz, ağabeyiyle mahkemelik de oldu.Yaşadığı zor süreçlerin ardından konuşmama karar alan Deniz, bir göndermede bulundu.Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz ile yer aldığı romantik pozlarını sosyal medya sayfasında yayınladı.Samar Dadgar'ın paylaşımına ünlü şarkıcı; 'Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikâyemsiniz.' yorumunda bulundu.Eşi Dadgar da şarkıcının yorumuna 'İyi ki sen… İyi ki biz.' diyerek, karşılık verdi.