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Demet Akalın'dan sert tepki!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Nevşehir'de sahne aldığı mekanda sigara içenlere "S*çtın programımın içine, içmeyin ağabey şunu" diyerek tepki gösterdi..

Ekleme: 20.04.2025 - 09:36 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Ünlü popcu Demet Akalın, geçtiğimiz gün Nevşehir'de sahne aldı..

Ancak sahne sırasında seyircilerden bazılarının sigara içmesi ünlü şarkıcıyı rahatsız etti..
Mekanda sigara içen seyircilere tepki gösteren Akalın, sert konuştu.

'S*ÇTIN PROGRAMIMIN İÇİNE, İÇMEYİN ŞUNU'
Seyirciye dönüp 'Sigara içiyorsunuz herhalde?” diyen ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
Çocuk uyarıyor 'İçmeyelim' diye, ‘Bana ne ya!' diyorsunuz. Duyuyorum yani. Görüyorum...S*çtın programımın içine, içmeyin ağabey şunu. Ben gidince içersiniz yani!


Demet Akalın'dan sert tepki!


PARFÜM SIKTI
Önünde sigara paketi olmasına karşın içmeme nezaketini gösterenlere teşekkür eden ünlü şarkıcı, parfüm sıkarak ortamdaki kokuyu bastırmaya çalıştı.
Akalın'ın o anları bi seyircisinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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