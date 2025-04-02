Ünlü çift oğullarına kavuştu
Geçtiğimiz yıl İtalya'd dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, minik oğullarına kavuştu.
En son Yargı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la hayatını birleştirmişti.
Ünlü çift, düğündendan hemen sonra bebek beklediklerini duyurmuşlardı.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, minik oğullarına kavuştu.
İKİSİ DE SAĞLIKLI
Anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. Çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı.
Ünlü çift, düğündendan hemen sonra bebek beklediklerini duyurmuşlardı.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, minik oğullarına kavuştu.
İKİSİ DE SAĞLIKLI
Anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. Çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı.