Ünlü çift oğullarına kavuştu

En son Yargı dizisi ile izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la hayatını birleştirmişti.Ünlü çift, düğündendan hemen sonra bebek beklediklerini duyurmuşlardı.Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, minik oğullarına kavuştu.İKİSİ DE SAĞLIKLIAnne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğu öğrenildi. Çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı.