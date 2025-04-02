  • USD: 37,86 - 37,92
  • EURO: 40,87 - 40,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Doğukan Manço'dan Barış Manço itirafı

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, 1999 yılında hayatını kaybeden babasıyla hiç bayram anısı olmadığını açıkladı.

Ekleme: 2.04.2025 - 09:12 Güncelleme: 2.04.2025 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Şarkıları ve sevecen tavırlarıyla tüm Türkiye'nin kalbini kazanan Barış Manço'nun Dj oğlu Doğukan Manço, babası ile ilgili dikkat çeken bir açıklamara imza attı.

Manço, Hülya Koçyiğit'in TRT 2’de sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programına konuk oldu.

Babası ile ilgili bayram anıları sorulan Manço, duygusal itiraflarda bulundu.

Doğukan Manço'dan Barış Manço itirafı

"HİÇ BAYRAM ANIMIZ OLMADI"

Ünlü isim, 1999'da kaybettiği babasıyla bayram anılarının sorulması üzerine, "Size güzel bir bayram anısı anlatmak isterdim ama babamın iş hayatı sebebiyle öyle bir anımız ne yazık ki olmadı" dedi.

"BAYRAMDA BABAMIZDAN AYRI KALIRDIK"

Doğukan Manço, şöyle devam etti:

Genelde babam bir iş programında olduğundan bayram günlerini evde annemizle geçirirdik. O yüzden anlatacak bir bayram anım yok. Bayramları babamızdan ayrı kalırdık. Bu benim için çok hüzünlü aslında. Babamızı televizyondan izlerdik.

Doğukan Manço'dan Barış Manço itirafı

"BABAMA DA KÜSMÜŞTÜM"

Babasını kaybettikten sonra müziğe küstüğünü ve yurt dışına gittiğini ifade eden Doğukan Manço, "Sonra dedim ki Doğukan, içinde yarım kalan ne varsa devam et. 2007'den sonra müzik hayatıma yeniden devam ettim. Babama da küsmüştüm, beni bırakıp gittiği için. Onunla da barıştıktan sonra 'Ben babamın şarkılarıyla ilerleyeceğim' dedim" diye konuştu.

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Manço, Hülya Koçyiğit'in "Şu anda karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin?"sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Beni eğitmeye başlamıştı, şu an yaşasaydı muhtemelen hayatlarımızı beraber götürüyor olurduk. Kamera olsun, stüdyo olsun bana öğretmeye başlamıştı.

Çok erken kaybettik ama çok hızlı yaşadı, aktif ve kalıcı yaşadı. Bugün hala bir bayram gününde onun şarkısını nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Ben de babam gibi duramam, durduğumda suçluluk duygusu başlar bende.

Doğukan Manço'dan Barış Manço itirafı
RTÜK Başkanı Şahin’den kanallara boykot uyarısı: Gereği yapılacak!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Raylarda bayram trafiği: Kaç milyon yolcu taşındı?
Emeklinin ikramiye farkı için SGK tarihi açıkladı: Hesaplara yatıyor
Ekrem İmamoğlu'nun tezgahı ortaya çıktı! Villa kıyağına kira kaymağı! 5 milyona aldı, 6 milyona kiraya verdi
Myanmar depreminde ölü sayısı artıyor: Türk ekip bir kişiyi kurtardı
ABD'de Tesla'yı boykot edenlere tutuklama kararı
'Yolsuzluk' dayanışması: Siyasi yasak alan ırkçı Le Pen kendini 'İmamoğlu' üzerinden savundu
MHP lideri Bahçeli’den Türkiye Partisi vurgusu: Daha güçlü Türkiye herkesin ortak arzusudur!
Doğalgazda kademeli fatura dönemi başlıyor: İl il tüketim haritası çıkarıldı
Mesut Özil'den Ali Mahir Başarır'a: Vatanıma olan bağlılığım tartışma konusu olamazMesut Özil'den Ali Mahir Başarır'a: Vatanıma olan bağlılığım tartışma konusu olamaz
CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu’nun ekibinden kurultaya günler kala dikkat çeken hamle
İsrail kanlı planını devreye soktu: İşgal talimatı verildi!
Gümrük vergileri bugün açıklanacak! Dünyanın gözü Trump'a çevrildi
Sivas'ta yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var
CHP’nin hedefinde Türkiye ekonomisi var
Türkiye'yi batırmak istiyorlar: Ünlüler yolsuzluğa destek çıkıp esnafı boykot ediyor. İşte o isimler...
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
MSB paylaştı! Kahraman askerlerimizin zorlu görev koşulları
Bakan Uraloğlu Trabzon'da konuştu! 'Türkiye'nin gidişi işi, daha iyi olacak...'
Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş İBB'yi kendine bağlamış! 6 milyonluk huzur hakkı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

iPhone'lara gelen 10 önemli özellik! iOS 18.4 güncellemesi yayında

iPhone'lara gelen 10 önemli özellik! iOS 18.4 güncellemesi yayında

Gizemli virüs ortalığı karıştırdı! Kanlı öksürük ve şiddetli belirtiler

Gizemli virüs ortalığı karıştırdı! Kanlı öksürük ve şiddetli belirtiler

Ünlü su markasında skandal! İçmeyin uyarısı yapıldı

Ünlü su markasında skandal! İçmeyin uyarısı yapıldı

Bilim insanlarından çarpıcı çalışma! Düşünceyi konuşmaya çeviren cihaz geliştirildi

Bilim insanlarından çarpıcı çalışma! Düşünceyi konuşmaya çeviren cihaz geliştirildi

O özellik ücretsiz oldu! Artık herkes ChatGPT ile...

O özellik ücretsiz oldu! Artık herkes ChatGPT ile...