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Trafik kazası geçirdi

Omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşan Berk Atan'ın hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Ekleme: 19.04.2025 - 09:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusundan korkutan haber...

Berk Atan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, dizi çekimlerine giderken bir trafik kazası geçirdi.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atan, hastaneye kaldırıldı.

KABURGASINDA KIRIK

Yapılan kontrollerde, oyuncunun omurga ve kaburgalarında kırıklar tespit edildi.

DURUMU AĞIR

Trafik kazası sonucu yaralanan Atan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Berk Atan'ın birkaç gün boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Trafik kazası geçirdi

Trafik kazası geçirdi
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