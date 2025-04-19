Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusundan korkutan haber...Berk Atan, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, dizi çekimlerine giderken bir trafik kazası geçirdi.Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atan, hastaneye kaldırıldı.Yapılan kontrollerde, oyuncunun omurga ve kaburgalarında kırıklar tespit edildi.Trafik kazası sonucu yaralanan Atan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.Berk Atan'ın birkaç gün boyunca hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.