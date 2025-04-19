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Küpe takmasının asıl sebebi...

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Morgan Freeman, yıllardır tarzının ayrılmaz bir parçası haline gelen küpelerinin sırrını ilk kez açıkladı.

Ekleme: 19.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Zamanının en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Morgan Freeman, Oscar ve Altın Küre olmak üzere kariyeri boyunca prestijli 29 ödül kazandı.

Freeman, rol aldığı filmlerdeki oyunculuk başarısı kadar kulağındaki altın küpelerle de dikkat çekiyor.

Altın küpelerin, yıllarca bir tarz meselesi olduğu düşünüldü. Ancak gerçek çok başka çıktı.

Küpe takmasının asıl sebebi...

SEBEBİ KEFEN PARASI

Morgan Freeman'ın derdi tarz değil, kefen parasıymış.

87 yaşındaki Morgan Freeman, altın küpe takmasının nedenini şöyle açıkladı;

"Bu küpeler, eğer bilmediğim bir yerde ölürsem, bir tabut alacak kadar değerli. Eskiden denizciler de bu yüzden küpe takarlardı ve ben de bu geleneği sürdürüyorum."
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