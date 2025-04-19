Anıl Altan'ın Pelin Akil sessizliği

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftine nazar değdi.Alin ve Lina adında iki çocuğu olan çift, son zamanlarda evliliklerinin üzerinde dolaşan kara bulutlar ile uğraşıyor.İkilinin boşanacakları ve bu süreçten önce ise evleri ayırdıkları iddiası gündeme geldi.Çift, çıkan ayrılık haberlerini yalanlasa da Akil'in; "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz" şeklinde kaçamak cevaplar vermesi dedikoduları güçlendirmişti.Akil, boşanma davası sorusuna ise "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.Akil'in 39'uncu yaş günü yakın çevresi tarafından kutlandı ve oyuncu bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Ancak, bu kutlamalarda bir süredir Moskova'da bulunan eşi Anıl Altan'ın herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı.