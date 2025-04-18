Yeni projesi için imaj tazeledi

Birçok başarılı yapımda ve son olarak Sustalı Ceylan projesinde rol alan ünlü oyuncu Burak Yörük, imaj tazeledi.Yeni dizisi Sustalı Ceylan'da Ferhat karakterini canlandıran Burak Yörük, role hazırlanırken 10 kilo verdiğini dile getirdi.Tarzını tamamen değiştirdiğini de söyleyen Burak Yörük bu haliyle tam not aldı. Yörük'ün sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.Burak Yörük'e sosyal medyada; 'çok yakışıklı', 'bayılıyorum', 'efsane karakter' gibi yorumlar yapıldı.