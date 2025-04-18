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Burcu Esmersoy'dan samimi açıklama

Bir moda dergisi için kamera karşısına geçen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yine kendine hayran bıraktı.

Ekleme: 18.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
2023 yılından bu yana iş insanı sevgilisi Nazım Akmandil ile mutlu bir birlikteliği olan Burcu Esmersoy, sosyal medyanın aktif ünlülerinden.

Bir çekim için kamera karşısına geçen 48 yaşındaki Esmersoy, fit hali ile dikkat çekti.

"KUSURLARIMI SEVİYORUM"

Ünlü isim, “Sosyal medya ve televizyon dünyasında kusursuz görünme baskısı hep var ama ben kusurlarımla da kendimi sevmeyi öğrendim. Önemli olan sağlıklı ve mutlu hissetmek.” dedi.

Burcu Esmersoy'dan samimi açıklama




Burcu Esmersoy'dan samimi açıklama
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