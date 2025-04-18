Anne olmak için gün sayıyor!

Üç yıl önce Lior Ahituv ile evlenen başarılı oyuncu Ege Kökenli, anne olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.Ünlü oyuncu "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notuyla bir video paylaşmıştı.Müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan Kökenli, çok heyecanlı olduğunu söylemişti.Anne olmak için gün sayan Ege Kökenli, duygularını paylaştı. Henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamayan ünlü oyuncu, "Muhteşem bir duygu, artık her şeyi iki kişilik yaşayacağım. Çok heyecanlıyım.” diye konuştu.