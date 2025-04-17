Türkü Akbayram'dan duygulandıran paylaşım!

Evinde düştükten sonra iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı 75 yaşındaki Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Edip Akbayram'ın kızı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.Türkü Akbayram, bu kez Instagram hesabından babasıyla birlikte oturup kahve içtiği masayı paylaştı. Babasının fotoğrafına yer veren Türkü Akbayram, şu ifadeleri kullandı:'Hala her gün tanımadığım onlarca kişiden öyle güzel mesajlar alıyorum ki... Mezara gidip çiçekler bırakıp dualar edip fotoğraf atanlar, şarkılarını gönderip duygularını yazanlar, kendi kayıplarından sonra neler hissedebileceğimizi kalplerinden hissedip bizi teselli edenler...'MİNNETTARIZ'Her gün ama her gün onlarca sıcacık kalpten samimi mesajlar... Dostlarımıza, ailemize, sevdiklerimize zaten minnettarız ama babam sayesinde tanımadığımız binlerce insana da bu vesileyle minnettarım...'