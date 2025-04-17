Tarkan'ın annesinden acı haber!

Tarkan'ın Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu'ndan kötü haber geldi.Bir süredir hastanede tedavi gören Neşe Tevetoğlu, kalp krizinden vefat etti.TARKAN TURNEDEN DÖNDÜAvrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya’da olan Tarkan ise acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.Anne Neşe Tevetoğlu, yarın (Perşembe) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.İSTANBUL'DA AMELİYAT OLMUŞTUTevetoğlu, damar tıkanıklığı sebebi ile geçen yıl İstanbul’da acil ameliyata alınmış ve sağlığına kavuştuğu söylenmişti. Tevetoğlu, bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.