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Beyaz Gazete
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Tarkan'ın annesinden acı haber!

Megastar Tarkan'ın acı günü! Ünlü şarkıcının annesi Neşe Tevetoğlu vefat etti.

Ekleme: 17.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Tarkan'ın Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu'ndan kötü haber geldi.

Bir süredir hastanede tedavi gören Neşe Tevetoğlu, kalp krizinden vefat etti.

TARKAN TURNEDEN DÖNDÜ

Avrupa turnesi konserlerini kapsamında Almanya’da olan Tarkan ise acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

Anne Neşe Tevetoğlu, yarın (Perşembe) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

İSTANBUL'DA AMELİYAT OLMUŞTU

Tevetoğlu, damar tıkanıklığı sebebi ile geçen yıl İstanbul’da acil ameliyata alınmış ve sağlığına kavuştuğu söylenmişti. Tevetoğlu, bir süredir bacağındaki sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Tarkan'ın annesinden acı haber!

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