Kriz patlak verdi!

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda etmesi büyük ses getirdi.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”, son bölümleriyle sosyal medyayı salladı.



PEMBE GİTTİ



Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesinin biterek projeye veda etmesi büyük ses getirdi. Taşçıoğlu'nun diziden çıkartılmasıyla birlikte birçok iddia ortaya atıldı.



Sibel Taşçıoğlu, yayınladığı veda mesajında da '3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşça kalın... Hepinizi çok seviyorum.' ifadelerini kullanmıştı.



Taşçıoğlu, vedasının ardından şaşırtan bir hamlede bulundu ve dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram hesabından takipten çıkardı.



'HİKAYE ESASTIR'



Taşçıoğlu'nun kendisini takipten çıkardığını haberlerden öğrenen Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi.



Ünlü senarist; 'Vallahi ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır. Bizim amacımız da hikayenin bir 30 bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.



İkili arasında yaşanan bu gelişme sonrası, usta oyuncunun senaristlerle anlaşmazlık yaşadığı iddiaları yeniden gündeme geldi.