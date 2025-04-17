Burcu Özberk keskin nişancı oldu!

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Burcu Özberk, bir dijital platform için çekilen 'Karanlık Oda'da Yiğit Özşener ve Cemal Hünal ile başrolde yer alacak.Polis memurunu canlandıran Burcu, rolü için tabancayla atış dersi almaya başladı.'İŞİMİZ''Sette eğleniyor musunuz?' sorusuna da 'Biz sete zorlanmak, işimizi hakkıyla yapabilmek amacıyla çıkıyoruz.' yanıtını verdi.