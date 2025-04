Yeni imajı olay oldu!

"Yeni bir proje yeni bir imaj dediler. Başta Serenay olmak üzere Hande'den hareket geldi. Hande’ye helal olsun, çalışmadan durmuyor. Rollerini böyle benimsemesi gerçekten gurur verici. Bu tempoda devam ederse sektör de kalıcı olacağına inanıyorum. Yeni projesinde hikâyeyi kendi yazmış. Bakalım beğenilecek mi? Onun kaleminden ilk defa bir şeyler izleyeceğiz. Kadına uzun saç yakışıyor bu konu da yalan söyleyemem ama her halde güzel. Rol için yaptı ama acaba Hakan Sabancı beğendi mi? Hande’nin işi bu ben artık uzun kısa takıldığını düşünmüyorum.""Bir insanın kendini geliştirebilmesi de bir başarı. Geçen yaz Kerem Bürsin ile oynadığı dizi de sesini globale duyurdu. Kariyerinin zirvesini yaptı. Romantik komedi oyuncusu kendisi, her rolün altından kalkacak diye bir şey yok. Serenay her röle bürünebilecek biri. Hande daha belli başlı konular içinde oynayabiliyor şuan da ama biraz sabır eminim ki gelişecektir."